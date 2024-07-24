نتنياهو أمام الكونغرس: 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو -أمام الكونغرس الأميركي- إن يوم 7 أكتوبر سيبقى في التاريخ، مشددا على ضرورة وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل جنبا إلى جنب "كي ينتصر التحضر"، على حد قوله.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب نتنياهو أمام الكونغرس: