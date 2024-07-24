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نتنياهو أمام الكونغرس: 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ

نتنياهو Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu arrives to speak to a joint meeting of Congress at the US Capitol on July 24, 2024, in Washington, DC. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
نتنياهو زعم في خطابه أمام الكونغرس أن إسرائيل على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر (الفرنسية)
24/7/2024-|آخر تحديث: 24/7/202410:07 م (بتوقيت مكة المكرمة)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو -أمام الكونغرس الأميركي- إن يوم 7 أكتوبر سيبقى في التاريخ، مشددا على ضرورة وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل جنبا إلى جنب "كي ينتصر التحضر"، على حد قوله.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب نتنياهو أمام الكونغرس:

  • على إسرائيل والولايات المتحدة الوقوف جنبا إلى جنب كي ينتصر التحضر.
  • نحن على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر.
  • 7 أكتوبر يوم سيبقى في التاريخ.
  • أتيت كي أؤكد لكم أننا سننتصر.
  • بعض عائلات الرهائن تحضر معنا اليوم في الكونغرس.
  • استطعنا إعادة 135 من الرهائن بعضهم من خلال عمليات إنقاذ.
  • الشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني.
  • لن أرتاح قبل أن يعود كل الرهائن إلى الوطن.
  • جهود مكثفة بعضها يجري الآن لإعادة الرهائن.
  • أشكر الرئيس بايدن على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر الوحشي.
  • أعرف بايدن منذ 40 عاما وأشكره على نصف قرن من الصداقة مع إسرائيل.
  • لن ننسى أبدا الجهود التي قام بها بايدن من أجل إسرائيل.
  • أشكر الرئيس بايدن على ما قام به من أجل الرهائن المحتجزين في غزة.
  • كثير من المتظاهرين ضد إسرائيل اختاروا أن يقفوا مع الشر ومع حماس ويجب أن يشعروا بالعار.
  • المتظاهرون المعادون لإسرائيل يريدون تدمير الولايات المتحدة أيضا.
  • إيران تمول المتظاهرين خارج الكونغرس الآن.
  • المتظاهرون يرفضون التمييز بين دولة إسرائيل الديمقراطية وحماس الإرهابية.
  • المتظاهرون ضد إسرائيل يرددون شعار من البحر إلى النهر لكنهم لا يدركون معنى ذلك.
  • معاداة السامية هي أقدم نوع من الكراهية وأدت إلى قتل اليهود عبر القرون وإلى الهولوكوست.
  • منذ نحو 4000 عام كانت أرض إسرائيل موطنا للشعب اليهودي وستظل دائما كذلك.
  • المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهم إسرائيل دون دليل بتجويع سكان غزة وهذا هراء وتلفيق.
  • سكان غزة يعانون الجوع لأن حماس تسرق المساعدات الغذائية.
  • حماس تنشر الأكاذيب للضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب.
  • لن نسمح بتكرار هجمات 7 أكتوبر مهما تعرضنا للضغط.
  • عدد الضحايا في حرب غزة هو الأقل في تاريخ حروب المدن.
  • حماس تريد موت مزيد من المدنيين وتشويه سمعة إسرائيل للضغط علينا لإنهاء الحرب قبل تحقيق النصر.
  • أشكركم لأنكم اعترضتم على الادعاءات الزائفة للمحكمة الجنائية الدولية.
  • أقول لأصدقائي في الشرق الأوسط إن إيران هي مصدر كل الإرهاب والفوضى وتسعى لفرض الإسلام الراديكالي.
  • أكاذيب محكمة الجنايات الدولية تحاول تقييد يد إسرائيل ومنعنا من الدفاع عن أنفسنا.
  • لا ينبغي إدانة جنود إسرائيل الأبطال بسبب الطريقة التي يديرون بها الحرب في غزة بل يجب الثناء عليهم.
  • الولايات المتحدة ستكون الهدف التالي إذا تم تقييد يد إسرائيل.
  • حينما نقاتل حماس وحزب الله والحوثيين فنحن نقاتل إيران.
  • إيران تدرك أنها يجب أن تسيطر على الشرق الأوسط أولا من أجل مواجهة الولايات المتحدة.
  • حربنا هي حربكم وأعداؤنا هم أعداؤكم ونصرنا هو نصر للولايات المتحدة.
  • نحن لا نحمي أنفسنا فحسب بل الولايات المتحدة أيضا.
  • النصر يلوح في الأفق وهزيمة حماس ستكون ضربة قوية لمحور الإرهاب الإيراني.
  • إسرائيل ستفعل ما عليها فعله لإعادة الأمن إلى حدودها الشمالية.
  • من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا.
  • تسريع المساعدات الأمريكية لإسرائيل سيسرع إنهاء الحرب في غزة وتحقيق النصر.
  • طورنا بشكل مشترك مع الولايات المتحدة أكثر الأسلحة تطورا من أجل حماية أنفسنا.
  • لن نرضى بأقل من انتصار كامل على حماس.
  • إسرائيل لا تسعى إلى تهجير سكان غزة.
  • يجب أن تكون هناك إدارة مدنية في غزة يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل.
  • يجب أن نحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة في المستقبل المنظور لمنع عودة الإرهاب.
  • أتطلع إلى تحالف جديد في الشرق الأوسط يكون امتدادا لاتفاقات أبراهام.
  • يجب دعوة كافة الدول التي ستصنع السلام مع إسرائيل للانضمام إلى تحالفنا.
  • يمكن لأميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران.
  • أشكر الرئيس السابق دونالد ترامب على كل ما قام به من أجل إسرائيل.
المصدر : الجزيرة