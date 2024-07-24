كمائن للقسام في رفح ونزوح الآلاف من خان يونس

تواصلت المعارك الضارية اليوم الأربعاء بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة، في حين واصل الاحتلال عملياته في خان يونس متسببا بنزوح آلاف السكان من منازلهم.

وبثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لكمائن نفذتها ضد جنود الاحتلال داخل مخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع.

كذلك أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها استهدفوا جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" قرب مسجد الظلال شرقي مدينة خان يونس.

وقالت كتائب القسام إنها دكّت القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات لجيش الاحتلال على خط الإمداد في محور "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

في المقابل، قال جيش الاحتلال إن قواته بقيادة الفرقة 98 شنت بإسناد مدفعي وبالطائرات هجوما على منطقة خان يونس جنوبي القطاع.

وأضاف أن طائراته الحربية هاجمت أكثر من 50 هدفا قال إنها تابعة للبنية التحتية لحركة حماس، وتشمل مستودعات ذخيرة ونقاط مراقبة ومباني ومسارا من الأنفاق في المنطقة.

كما أعلن جيش الاحتلال أن الفرقة 162 تواصل القتال في رفح، وقال إنها قضت على عشرات المسلحين خلال مواجهات مباشرة وعبر الضربات الجوية.

توغل بخان يونس

من جهة ثانية، واصل الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي، عملياته في خان يونس جنوبي القطاع، وشن قصفا بالدبابات، ونسف مباني سكنية شرقي المدينة.

وفرّ سكان في الأحياء الشرقية لخان يونس من منازلهم مع توغل الدبابات الإسرائيلية في عمق المنطقة بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر للسكان بإخلاء منازلهم.

وتوغلت الدبابات في بلدة بني سهيلا بمنطقة خان يونس، كما تعرضت مناطق أخرى قريبة للقصف لليوم الثاني، مما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين على البحث عن ملاذ آمن في مناطق أخرى. وقالت إسرائيل إن عمليتها تهدف إلى منع مقاتلي حماس من إعادة تجميع صفوفهم.

عشرات الشهداء والجرحى

وكان مراسل الجزيرة أفاد في وقت سابق باستشهاد فلسطينييْن وإصابة عدد آخر بجروح في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي قيزان رشوان جنوبي خان يونس. وقد نقل المصابون إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وقالت مصادر طبية -للجزيرة- إن عدد الشهداء بلغ 54 شهيدا خلال يوم أمس، كما ذكرت مصادر طبية في خان يونس -للجزيرة- أن 21 شهيدا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي منذ صباح الثلاثاء.

وكانت وزارة الصحة بغزة أكدت استشهاد 73 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في مجزرة ارتكبها الاحتلال في خان يونس يوم أمس الأول.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال شنت غارة شمالي مدينة رفح، وأضاف أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثماني شهيدين استهدفتهما مسيّرة إسرائيلية في منطقة عرِيبة شمالي المدينة. وقال المراسل إن الاحتلال شن غارتين على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة الداية ودمرته من دون سابق إنذار. وقد أدى القصف إلى استشهاد طفلة وإصابة آخرين بالمنزل الواقع في شارع الثلاثيني في حي الصبرة. وقال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الجرن ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة. وأضاف أن غارة إسرائيلية استهدفت حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.