ألمانيا تحظر مركزا إسلاميا والشرطة تداهم عشرات المواقع بينها المسجد الأزرق بهامبورغ

داهم عشرات من ضباط الشرطة الألمانية المسجد الأزرق ومنشآت تابعة للمركز الإسلامي بمدينة هامبورغ في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن قررت السلطات حظره واتهمته بالترويج لحكم إسلامي سلطوي.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الأربعاء أنها "حظرت المركز الإسلامي في هامبورغ والمنظمات التابعة له في كل ألمانيا لأنه منظمة إسلامية متطرفة لها أهداف مخالفة للدستور".

واتّهمت المركز بأنه "ممثّل مباشر للمرشد الأعلى للثورة الإيراني"، مشيرة إلى أنه ينشر فكر طهران "بأسلوب عدائي ومتشدد".

والمركز الإسلامي في هامبورغ هو جمعية مسلمة تدير مسجدا في هامبورغ وكانت محور تحقيق منذ أشهر عدة للاشتباه بدعمها حزب الله اللبناني المدعوم إيران.

مداهمات واسعة

وداهم رجال الشرطة المركز بالإضافة إلى منشآت في 55 موقعا في مناطق مختلفة من ألمانيا في وقت مبكر من صباح اليوم للمرة الثانية خلال بضعة أشهر.

وشوهد العشرات من رجال الشرطة يطوقون المسجد الأزرق في هامبورغ، وهو مسجد يقع في منطقة راقية على شاطئ بحيرة الألستر الخارجية في هامبورغ، ويديره المركز الإسلامي.

وأسس المركز مهاجرون إيرانيون في العام 1954 ويخضع للمراقبة من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية منذ مدة.

وتصنف ألمانيا حزب الله "منظمة شيعية متطرّفة" ومنعته في العام 2020 من القيام بأنشطة على أراضيها.