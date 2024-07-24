حزب الله يبث مشاهد جديدة عاد بها "الهدهد" من إسرائيل

بث حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء صورا عادت بها طائرته المسيّرة "الهدهد" تظهر عمليات استطلاعية قال إنها فوق قاعدة "رامات دافيد" الجوية الإسرائيلية التي تبعد نحو 50 كم عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال مصدر في حزب الله للجزيرة إن الشريط -ومدته 8 دقائق- تم تصويره بالكامل أمس الثلاثاء، مضيفا أن توقيت نشره مرتبط بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

حـ.ـزب الله ينشر مشاهد لما قال إنها طائرة "الهدهد" عادت بها من قاعدة رامات دافيد الجوية #حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/yaB6yImZBs — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 24, 2024

وكان حزب الله نشر في يونيو/حزيران الماضي مقطعا مصورا هو الأول لما عادت به مسيرته "الهدهد" مدته 9 دقائق تضمن مسحا دقيقا لمناطق بشمال إسرائيل.

كما نشر في التاسع من الشهر الجاري مقطعا مصورا ثانيا مدته نحو 10 دقائق تحت عنوان "الهدهد حلقة 2″، أظهر مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقار قيادية ومعسكرات في الجولان السوري المحتل.