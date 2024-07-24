قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مخاوف أمنية منعت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ من النزول من طائرته لمدة 40 دقيقة، بعد هبوطها في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت مراسلة الجزيرة نجوان سمري عن التقارير الإسرائيلية أن الفرق الأمنية اشتبهت في أحد الأشخاص لأنه لم يكن يرتدي سترة موظفي المطار أثناء اقترابه من طائرة شركة العال التي تُقِل الرئيس الإسرائيلي ومرافقيه.

وأضافت مراسلة الجزيرة أن هذه الحادثة تعكس حالة التوتر الكبيرة في الأوساط الإسرائيلية سواء لدى الجهات الرسمية أو الجمهور إزاء السفر إلى الخارج في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأوضحت أن الاشتباه في أي أمر بسيط يجعله خطرا محتملا على حياة الإسرائيليين وفق المفهوم الأمني الحالي لدى إسرائيل، وهو ما تحدثت عنه العديد من الجهات في ضوء مشاركة الوفد الإسرائيلي في الألعاب الأولمبية الصيفية التي تنطلق في باريس بعد غد الجمعة.

واتخذت فرنسا إجراءات استثنائية حشدت لها عشرات الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين حفل افتتاح الأولمبياد الذي يقام على نهر السين، ويشمل ذلك تدابير لمنع هجوم محتمل بطائرات مسيرة حيث سيغلق المجال الجوي لمسافة تصل إلى 150 كيلومترا حول باريس.

وذكرت مراسلة الجزيرة أن مسؤولا في مؤسسة رياضية إسرائيلية قال أمس في حديثه إلى الإذاعة العبرية إنهم يتوقعون استقبالا "غير لطيف" للوفد الإسرائيلي وتهديدات محتملة خلال الأولمبياد على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة.