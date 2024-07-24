سنغافورة تتوج بلقب صاحبة أقوى جواز سفر في العالم

تفوقت سنغافورة على فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا لتصبح صاحبة أقوى جواز سفر في العالم.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء أن امتلاك جواز سفر سنغافوري يعني دخول 195 دولة بدون تأشيرة دخول، مما يضع سنغافورة في قمة مؤشر هينلي لجوازات السفر.

وجاءت الدول الأوروبية الأربعة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي كانت في المركز الأول مطلع هذا العام، في المرتبة الثانية الآن بجانب اليابان.

وحلت 7 دول في المرتبة الثالثة لأول مرة، حيث يمكن لحاملي جوازات سفر النمسا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وكوريا الجنوبية والسويد دخول 191 دولة بدون تأشيرة دخول.

وجاءت بريطانيا في المرتبة الرابعة، بينما تراجعت الولايات المتحدة للمرتبة الثامنة، لتواصل انخفاضها المستمر على المؤشر منذ 10 سنوات.

أما الأضعف في العالم وفق هذا المؤشر، فهو جواز سفر أفغانستان، الذي يتيح دخول 26 دولة فقط بدون تأشيرة دخول.