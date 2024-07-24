شاهد.. 18 قتيلا بتحطم طائرة في نيبال

نقلت رويترز عن مصادر رسمية أن 18 جثة انتشلت إثر اشتعال النيران في طائرة صغيرة انزلقت صباح اليوم الأربعاء بمطار كاتماندو في نيبال.

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة دان باهادور كركي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم إنقاذ الطيّار وهو يخضع للعلاج".

وذكرت صحيفة "كاتماندو بوست" نقلا عن مسؤول في المطار أن طائرة تحطمت أثناء إقلاعها في كاتماندو صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها 19 شخصا.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لـ"خطوط ساوريا الجوية" تحطّمت قرابة الساعة 11:00 صباحا (05:15 بتوقيت غرينتش).

وذكر موقع "خبرهاب" الإخباري أن حريقا نشب في الطائرة و"تصاعدت منها أعمدة الدخان الكثيف".

CCTV snippet of the crash shows the aircraft in a hard bank at a very low altitude before it crashed beside the runway and burst into flames. https://t.co/H0ZQnVwMcv pic.twitter.com/VDLD67GCpM — JACDEC (@JacdecNew) July 24, 2024

وكانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا التي تعد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وأشار موقع خطوط "ساوريا" إلى أنها لا تشغّل سوى طائرات من طراز "بومباردييه سي آر جيه 200".

وشهد قطاع الطيران في نيبال ازدهارا في السنوات الأخيرة، إذ ينقل البضائع والسكان والمتسلّقين الأجانب بين مناطق يصعب الوصول إليها.

ورغم هذا الازدهار، ما زال يعاني من مشكلة في إجراءات السلامة نتيجة التدريب والصيانة غير الكافيين.

وحظر الاتحاد الأوروبي على جميع شركات الطيران النيبالية التحليق في أجوائه بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة.