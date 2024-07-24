أخبار|نيبال

شاهد.. 18 قتيلا بتحطم طائرة في نيبال

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Emergency services work at the accident site of a Saurya Airlines plane that caught fire after skidding off the runway while taking off, in Kathmandu, Nepal July 24, 2024. NepaliArmyHQ via X/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLE.
فرق الإنقاذ أمام ركام الطائرة المنكوبة (رويترز)
24/7/2024-|آخر تحديث: 24/7/202410:58 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

نقلت رويترز عن مصادر رسمية أن 18 جثة انتشلت إثر اشتعال النيران في طائرة صغيرة انزلقت صباح اليوم الأربعاء بمطار كاتماندو في نيبال.

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة دان باهادور كركي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم إنقاذ الطيّار وهو يخضع للعلاج".

وذكرت صحيفة "كاتماندو بوست" نقلا عن مسؤول في المطار أن طائرة تحطمت أثناء إقلاعها في كاتماندو صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها 19 شخصا.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لـ"خطوط ساوريا الجوية" تحطّمت قرابة الساعة 11:00 صباحا (05:15 بتوقيت غرينتش).

وذكر موقع "خبرهاب" الإخباري أن حريقا نشب في الطائرة و"تصاعدت منها أعمدة الدخان الكثيف".

وكانت الرحلة في طريقها إلى بوخارا التي تعد وجهة سياحية مهمة في الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وأشار موقع خطوط "ساوريا" إلى أنها لا تشغّل سوى طائرات من طراز "بومباردييه سي آر جيه 200".

وشهد قطاع الطيران في نيبال ازدهارا في السنوات الأخيرة، إذ ينقل البضائع والسكان والمتسلّقين الأجانب بين مناطق يصعب الوصول إليها.

ورغم هذا الازدهار، ما زال يعاني من مشكلة في إجراءات السلامة نتيجة التدريب والصيانة غير الكافيين.

وحظر الاتحاد الأوروبي على جميع شركات الطيران النيبالية التحليق في أجوائه بسبب مخاوف تتعلّق بالسلامة.

المصدر : رويترز