شاهد.. 18 قتيلا بتحطم طائرة في نيبال

نقلت رويترز عن مصادر رسمية أن 18 جثة انتشلت إثر اشتعال النيران في طائرة صغيرة انزلقت صباح اليوم الأربعاء بمطار كاتماندو في نيبال.

من جهته، قال الناطق باسم الشرطة دان باهادور كركي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم إنقاذ الطيّار وهو يخضع للعلاج".

وذكرت صحيفة "كاتماندو بوست" نقلا عن مسؤول في المطار أن طائرة تحطمت أثناء إقلاعها في كاتماندو صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها 19 شخصا.

وذكرت الصحيفة أن الطائرة التابعة لـ"خطوط ساوريا الجوية" تحطّمت قرابة الساعة 11:00 صباحا (05:15 بتوقيت غرينتش).

وذكر موقع "خبرهاب" الإخباري أن حريقا نشب في الطائرة و"تصاعدت منها أعمدة الدخان الكثيف".

CCTV snippet of the crash shows the aircraft in a hard bank at a very low altitude before it crashed beside the runway and burst into flames. https://t.co/H0ZQnVwMcv pic.twitter.com/VDLD67GCpM

— JACDEC (@JacdecNew) July 24, 2024