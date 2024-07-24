رشيدة طليب تدعو لاعتقال نتنياهو

دعت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب السلطات الأميركية إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واعتبرت طليب في تغريدة لها على إكس أنه "من المخزي تماما أن يدعو قادة من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأميركي".

وأكدت أن نتنياهو "مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وجاءت دعوة طليب قبيل ساعات من خطاب يتوقع أن يُلقيه نتنياهو اليوم الأربعاء أمام الكونغرس، في سياق متوتر بين الحليفين بعد أزيد من 9 أشهر من العدوان على قطاع غزة.

وتأتي زيارة نتنياهو لواشنطن في خضم اضطرابات سياسية تشهدها الولايات المتحدة بدأت بمحاولة اغتيال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وانسحاب الرئيس الديمقراطي جو بايدن من السباق إلى البيت الأبيض، ودخول نائبته كامالا هاريس على الخط وسعيها للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مسؤول في البيت الأبيض -للجزيرة- إن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن نتنياهو يوم غد الخميس، وإن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستعقد بدورها اجتماعا منفصلا مع نتنياهو، إذ يتوقع أن تغيب عن خطابه في الكونغرس متذرعة بضيق الوقت، رغم أنها هي من يفترض أن يرأس الجلسة وفق البروتوكول.

من رشيدة طليب؟

رشيدة طليب هي أميركية من أصل فلسطيني، وُلدت عام 1976 في الولايات المتحدة، وهي كبرى أخواتها الـ 13، وكان والدها المهاجر يعمل في مصانع سيارات فورد في ديترويت بولاية ميشيغان.

ونالت رشيدة الشهادة الجامعية في العلوم السياسية عام 1998، ثم حصلت على شهادة في القانون عام 2004. ومن خلال عملها محامية دخلت ساحة العمل السياسي، وكانت ناشطة في العمل الاجتماعي والبيئي في ولايتها.

وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن بشكل رسمي انتخاب رشيدة طليب أول مسلمة في مجلس النواب الأميركي عن ولاية ميشيغان، بجانب إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا، كما أن رشيدة تُعدّ أول فلسطينية أميركية في الكونغرس.

احتجاجات

وتثير زيارة نتنياهو لواشنطن وإلقاؤه كلمة أمام الكونغرس موجة رفض واسعة، سواء من المشرعين الديمقراطيين الذين أعلن عدد منهم رفضه حضور الخطاب المتوقع، أو من المناهضين للعدوان على غزة الذي يواصلون احتجاجاتهم منذ وصول نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

وأفاد موقع ذا هيل الأميركي بأن عشرات الآلاف يخططون للتوجه إلى مبنى الكابيتول للاحتجاج أمامه خلال خطاب نتنياهو.

ونقلت عن أحد منظمي الاحتجاج قوله إنه من المتوقع أن يجتمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة للمشاركة في تعبئة وطنية للمطالبة باعتقال بنيامين نتنياهو.

هذا وقد استبق مئات من المتظاهرين خطاب نتنياهو بالاحتجاج داخل مبنى الكونغرس الأميركي للمطالبة بوقف الحرب في غزة ووقف تقديم الأسلحة الأميركية لإسرائيل.

وشكل المحتجون حلقات داخل المبنى مرتدين قمصانا حمراء، في إشارة إلى حجم القتل الكبير الذي وقع في غزة على أيدي قوات الاحتلال.

وقد أعلنت منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" التي نظمت الاحتجاج، اعتقال أكثر من 300 شخص في الكونغرس من المحتجين المطالبين بوقف تسليح إسرائيل.