خبير عسكري يتوقع تصاعد عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال بخان يونس

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد ركن حاتم كريم الفلاحي إن المقاومة الفلسطينية لديها إستراتيجية خاصة في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق أن قواته بقيادة الفرقة 98 شنت بإسناد مدفعي وبالطائرات هجوما على منطقة خان يونس.

وأكد العقيد الفلاحي -في تحليل للمشهد العسكري بغزة- أن الجيش الإسرائيلي يشن عملية عسكرية في منطقة شرق خان يونس بقيادة فرقة كاملة، وطالب بإخلاء المناطق الشرقية وجزء من المناطق الغربية.

وتقضي إستراتيجية المقاومة -يضيف العقيد الفلاحي- في التصدي لقوات الاحتلال بتجنب المعركة الحاسمة في ظل الزخم الناري الكبير، بالإضافة إلى الحفاظ على البنى التحتية للمقاومة في هذه المناطق.

ورجح أن تتصاعد عمليات المقاومة خلال الأيام المقبلة في منطقة خان يونس، مشيرا إلى أن عمليات التصدي للقوة الإسرائيلية المتوغلة قد بدأت بتدمير ناقلة إسرائيلية في بني سهيلا شرق خان يونس.

وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ ما أدى لاشتعال النيران فيها وسط بني سهيلا.

ووفق الخبير العسكري والإستراتيجي، فقد اعتمدت المقاومة الفلسطينية على نفس الإستراتيجية في التصدي لقوات الاحتلال في مناطق أخرى مثل الشجاعية (شرقي مدينة غزة) وجباليا (شمالي قطاع غزة) وتل الهوى (غرب مدينة غزة) وتل السلطان (غربي رفح جنوبي قطاع غزة).

يذكر أن سكانا في الأحياء الشرقية لخان يونس فرّوا من منازلهم مع توغل الدبابات الإسرائيلية في عمق المنطقة بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر للسكان بإخلاء منازلهم.

وحول ما يجري في رفح، تحدث العقيد الفلاحي عن عمليات المقاومة هناك وخاصة الكمائن وتفجير فوهات الأنفاق.

وكانت كتائب القسام بثت أمس مشاهد من كمائن قالت إن مقاتليها نصبوها لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مخيم "يبنا" بمدينة رفح.