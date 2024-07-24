المقاومة تتصدى لقوات الاحتلال شرق خان يونس وإصابة جنديين من قوات النخبة

نفذت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، سلسلة من العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل التوغل في البلدات الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إصابة جنديين من وحدتي المظليين وغفعاتي خلال المعارك في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان، إن قوات الفرقة 98 تواصل عملياتها العسكرية في منطقة خان يونس، مشيرا إلى استهداف سيارة تقل مسلحين في منطقة بني سهيلا بقصف جوي وبري.

وأضاف أن قواته عثرت خلال الساعات الماضية على مسار نفق وقتلت عددا من المسلحين في المنطقة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق إصابة 14 عسكريا في غزة والضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان خلال 24 ساعة.

عمليات المقاومة

من جانبها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقاتليها أبلغوا -بعد عودتهم من عقدهم القتالية- عن تفجير منزل تم تفخيخه سابقا، بقوة إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي القطاع.

كما أبلغ المقاتلون عن استهدافهم دبابة ميركافا 4 وجرافة دي-9 بقذيفتي الياسين 105، واشتباكهم مع قوة راجلة بالقرب من الآليتين وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح وذلك قرب مسجد العودة بمدينة رفح.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام تدمير دبابة ميركافا بعبوة شواظ في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، واستهداف دبابة أخرى بقذيفة الياسين 105 في البلدة نفسها.

كما ذكرت أن مقاتليها دمروا ناقلة جند إسرائيلية بعبوة شواظ وسط بني سهيلا، وأن النيران اشتعلت فيها.

في الوقت نفسه، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بوابل من قذائف الهاون من عيار 60 مليمترا، جنود الاحتلال وآلياته في محور التوغل شمال شرق خان يونس.

وفي محور آخر، أعلنت سرايا القدس أنها قصفت بقذائف الهاون جنود الاحتلال وآلياته على خط الإمداد في محور نتساريم جنوب مدينة غزة.

عشرات الشهداء والجرحى

ومع استمرار التصعيد الإسرائيلي، أفاد مراسلو الجزيرة باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء القصف على خان يونس ومناطق أخرى.

واستشهد 8 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على منطقتي جورة اللوت ومعن شرقي خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزلا مكونا من عدة طوابق في حي الشيخ ناصر في خان يونس، ودمرته بالكامل.

وحلقت الطائرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض وخرقت حاجز الصوت في المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد امرأة مسنة إثر قصف من مروحية إسرائيلية قرب مخيم للنازحين غربي خان يونس.

كما استشهد فلسطينيان في قصف استهدف منطقة البلد وسط خان يونس، واستشهد ثالث برصاص قناصة جيش الاحتلال عند دوار بني سهيلا شرق خان يونس.

قصف مكثف

ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال الجثامين وإجلاء المصابين من المناطق المستهدفة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال أقدم على نسف مربع سكني ومبان أخرى في بلدة القرارة شرقي خان يونس.

في الوقت نفسه، يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ أكثر من 9 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف، أغلبهم أطفال ونساء، ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

ووفقا للحصيلة التي نشرتها وزارة الصحة في القطاع، اليوم الأربعاء، بلغ عدد الشهداء منذ بداية الحرب 39 ألفا و145 شهيدا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 90 ألفا و257 جريحا.