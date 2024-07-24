القاهرة والخرطوم تؤكدان تطابق مواقفهما تجاه سد النهضة الإثيوبي

أكدت مصر والسودان الثلاثاء مجددا تطابق مواقفهما تجاه ملف سد النهضة الذي أقامته إثيوبيا منذ 2011 على النيل الأزرق رغم اعتراض البلدين على الخطوة واعتبارها خطرا على أمنهما المائي.

جاء ذلك خلال لقاء ثنائي بالقاهرة بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني حسين عوض.

وقالت الخارجية المصرية إن الجانبين تناولا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تفعيل الآليات التنسيقية المشتركة .

وأضافت "كما تناولا عدد من الملفات الإقليمية ذات الأهمية، لا سيما الوضع في القرن الأفريقي (شرق القارة) وأزمة قطاع غزة وأمن البحر الأحمر، والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والصحراء.

وبحث الجانبان أيضا قضية سد النهضة، وأكد الوزيران تطابق موقف الدولتين تجاهه في ظل وحدة الأمن المائي لكل من مصر والسودان، حسب البيان.

ومنذ 2011، تتواصل خلافات بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر بشأن بناء سد النهضة على النيل الأزرق.

ولم تفلح مفاوضات طيلة تلك السنوات في إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، إذ تعتبر أديس أبابا ذلك مساسا بسيادتها، بينما ترى القاهرة والخرطوم في السد تهديدا لحصتهما المائية السنوية من نهر النيل.