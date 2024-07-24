الجمهوريون يحذرون كوادرهم من استهداف هاريس بعبارات عنصرية

قالت وكالة أسوشيتد برس إن قادة الجمهوريين حذروا أعضاء الحزب من استهداف نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المفترضة للرئاسة، بعبارات عنصرية أو متحيزة جنسيا.

وأفادت الوكالة بأن رئيس اللجنة الوطنية للجمهوريين في الكونغرس ريتشارد هدسون دعا الأعضاء خلال اجتماع مغلق لكتلة الحزب بمجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى إبقاء انتقاداتهم لهاريس في إطار دورها في سياسات إدارة الرئيس جو بايدن.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون في تصريحات صحفية عقب الاجتماع "هذه الانتخابات ستكون بشأن السياسات لا الأشخاص".

وأضاف أن "الأمر ليس شخصيا فيما يتعلق بكامالا هاريس. وعرقها أو جنسها ليس له صلة بالأمر مطلقا".

وذكرت أسوشيتد برس أن هذه التصريحات تبرز المحاذير الجديدة التي يواجهها الحزب الجمهوري بعدما صار في مواجهة شخصية ديمقراطية قد تصبح أول امرأة وأول أفريقية وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يصل إلى البيت الأبيض.