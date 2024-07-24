إصابة 10 جنود إسرائيليين بالاختناق في قاعدة عسكرية

أصيب 10 جنود إسرائيليين بالاختناق جراء استنشاق الدخان خلال مناورة عسكرية في قاعدة لجيش الاحتلال جنوبي إسرائيل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن عن الحادثة مساء أمس الثلاثاء، وأضاف أن تحقيقا يجري في الحادث.

وقد نقل المصابون لتلقي العلاج في أقرب مستشفى.

والشهر الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 9 جنود بجروح مختلفة جراء انفجار أسلحة وذخيرة في قاعدة تسئليم العسكرية في صحراء النقب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي حينئذ إن الجنود أصيبوا أثناء وجودهم قرب مكان الانفجار.