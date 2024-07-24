إسرائيل تعلن اعتراض مسيّرتين "قادمتين من الشرق"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- اعتراض مسيّرتين خلال ساعات الليلة الماضية، كانتا في طريقهما نحو أراضيها من جهة الشرق.

وقال الجيش الإسرائيلي "اعترضت طائرات حربية خلال ساعات الليلة الماضية مسيّرتين أثناء تحليقهما نحو إسرائيل من جهة الشرق"، مضيفا أن المسيرتين "لم تخترقا الأجواء الإسرائيلية"، دون تحديد المنطقة التي انطلقت منها المسيرتان.

في المقابل، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" -في منشور على تليغرام- أنها هاجمت اليوم الأربعاء "هدفا حيويا في شمال أم الرشراش (إيلات) بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت "استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت فجر الجمعة بمقتل إسرائيلي وإصابة 10 آخرين إثر سقوط مُسيرة وسط تل أبيب، على بعد مئات الأمتار من سفارة الولايات المتحدة.

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مسؤوليتها عن الهجوم. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن المسيرة من "طراز يافا لا تستطيع الرادارات كشفها"، مؤكدا أن الجماعة تملك بنك أهداف في فلسطين المحتلة، وأنها ستمضي في ضربها تباعا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.