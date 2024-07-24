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أبو عبيدة ومطالبات بمحاكمة نتنياهو.. أبرز صور المظاهرات خارج الكونغرس

مظاهرات أمام الكونغرس
أحد المتظاهرين يحمل علم فلسطين وعليه صورة أبو عبيدة (الجزيرة)
24/7/2024

قبل ساعات من بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام الكونغرس الأميركي، كان آلاف الناشطين قد احتشدوا أمام مقره وكذلك في شوارع العاصمة واشنطن، للتظاهر ضد نتنياهو وسياساته وللمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

ولم يحل الانتشار الأمني المكثف، دون استمرار التظاهر مع حمل لافتات وترديد شعارات تندد بسياسات نتنياهو وبالعدوان على غزة.

وضمن هذه اللافتات كان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة حاضرا، كما توضح الصورة الرئيسية لهذا الخبر.

وفيما يلي بعض أبرز لقطات هذه المظاهرات..

 

أم عبيدة
إحدى المتظاهرات وضعت ربطة رأس عليها اسم أم عبيدة (مواقع التواصل)

 

 

وهذه لافتة تصف نتنياهو بالمجرم وتطالب بالقبض عليه (الفرنسية)

 

 

صورة ساخرة من بايدن ونتنياهو كانت حاضرة في التظاهرات ومعها مطالبات بتحرير كل السجناء الفلسطينيين (الفرنسية)

 

 

كثير من المتظاهرين حملوا العَلم الفلسطيني وارتدوا الكوفية الفلسطينية (الفرنسية)

 

 

ناشطون أعدوا توابيت رمزية للاحتجاج على آلة القتل الإسرائيلية في غزة (الفرنسية)
المصدر : وكالات