أبو عبيدة ومطالبات بمحاكمة نتنياهو.. أبرز صور المظاهرات خارج الكونغرس

قبل ساعات من بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمته أمام الكونغرس الأميركي، كان آلاف الناشطين قد احتشدوا أمام مقره وكذلك في شوارع العاصمة واشنطن، للتظاهر ضد نتنياهو وسياساته وللمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

ولم يحل الانتشار الأمني المكثف، دون استمرار التظاهر مع حمل لافتات وترديد شعارات تندد بسياسات نتنياهو وبالعدوان على غزة.

وضمن هذه اللافتات كان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة حاضرا، كما توضح الصورة الرئيسية لهذا الخبر.

وفيما يلي بعض أبرز لقطات هذه المظاهرات..