لقي 55 شخصا على الأقل مصرعهم أمس الاثنين في انزلاقات للتربة أعقبت هطول أمطار غزيرة في منطقة غوفا جنوب إثيوبيا، وذلك وفقا للسلطات المحلية التي أضافت أن عمليات الإغاثة لا تزال مستمرة.

ونقلت الأنباء عن مسؤول محلي في منطقة غوفا -التي تبعد نحو 450 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا- أن حصيلة الضحايا قد ترتفع.

وفي وقت سابق، تحدث مسؤول محلي آخر عن استمرار البحث عن ناجين فضلا عن انتشال جثث القتلى مشيرا إلى أن من بين الضحايا نساء وأطفالا.

وقد أظهرت صور -نشرتها السلطات في منطقة غوفا- سكانا تجمعوا عند سفح جبل يضم أشجارا وأعشابا انفصل عنه جزء كبير منه.

وبدا أيضًا أحد السكان يحفر طبقة سميكة من الطين الأحمر باستخدام أداة يدوية. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم تظهر الصور وجود أي خدمة للطوارئ بالمنطقة.