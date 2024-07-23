17 شهيدا في غزة والاحتلال يكثف قصفه لشمال البريج

أفادت مصادر طبية باستشهاد 17 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، في وقت كثفت فيه آليات جيش الاحتلال إطلاق نيرانها باتجاه شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وأوضحت تلك المصادر للجزيرة أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، في حين أصيب فلسطيني أصيب جراء إطلاق نار من مسيّرة إسرائيلية على مواطنين شمال شرق مخيم النصيرات.

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت أرضا زراعية قرب مدينة حمد غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، مؤكدا أن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي تطلق نيرانا كثيفة باتجاه شمال مخيم البريج وسط القطاع.

وأمس الاثنين، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 71 فلسطينيا وإصابة مئات آخرين في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف منازل وخيام نازحين في مناطق شرقي خان يونس جنوبي القطاع إثر إعلان الجيش الإسرائيلي أن دباباته وقواته البرية اقتحمت المنطقة.

كما أفادت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 23 شهيدا و91 جريحا، ليتجاوز بذلك عدد الشهداء 39 ألفا و600 شهيد و89 ألفا و818 جريحا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة في القطاع المحاصر.