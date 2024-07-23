هجوم روسي على سومي وهجمات أوكرانية على شبه جزيرة القرم

ذكر مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، أن هجوما جويا روسيا ألحق أضرارا بمرافق بنية تحتية حيوية في منطقة سومي شمال شرق البلاد.

وأفادت الإدارة العسكرية للمنطقة -عبر منصة تليغرام- بعدم وقوع إصابات نتيجة الهجوم وفقا للمعلومات الأولية، ولم تُحدد نوعية منشآت البنية التحتية التي تضررت.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عبر تليغرام أن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة دمرت 7 مسيرات من أصل 8 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت أيضا صاروخا جويا موجها من طراز "كيه إتش-69" لكنه "لم يصل إلى هدفه" بفضل الإجراءات المضادة التي اتخذتها، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت بالصواريخ معسكرا "للمرتزقة" والمدربين الغربيين في منطقة خاركيف، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا.

هجمات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 25 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها أوكرانيا الليلة الماضية.

وأضافت الوزارة -في بيان عبر تليغرام- أن الدفاعات دمرت حوالي 21 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم ومياه البحر الأسود، بينما أسقطت طائرتين فوق منطقة بريانسك وطائرتين أخريين فوق منطقة بيلغورود، وهما منطقتان روسيتان محاذيتان لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، ضربت مسيرات أوكرانية سفينة روسية في ميناء كافكاز جنوب روسيا، مقابل شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 5 آخرين، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" للأنباء عن السلطات المحلية.

ويقع ميناء كافكاز في مضيق كيرتش، على بعد 12 كيلومترا من جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي تعد مركزا عسكريا رئيسيا وطريق إمداد رئيسيا للجيش الروسي.

ومن جانب آخر، قال حاكم منطقة كراسنودار الروسية فينيامين كوندراتييف، عبر منصة تليغرام "هاجمت مسيرات عبّارة في ميناء كافكاز. وللأسف هناك جرحى وقتلى من أفراد الطاقم وموظفي الميناء".

وفي وقت سابق، أعلنت كييف مسؤوليتها عن الهجوم بمسيرة على مصفاة في مدينة توابسي على البحر الأسود بمنطقة كراسنودار (جنوب غرب) مما أسفر عن اندلاع حريق.

وقد استهدف الهجوم منشأة نفطية تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" وفقا لمصدر في أوساط الدفاع الأوكراني. وبدورها، أدانت السلطات الروسية المحلية الهجوم، مؤكدة أن الحريق اندلع "نتيجة سقوط شظايا مسيرة".

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي عن تدمير مسيرات أوكرانية استهدفت أراضيها، بينما تؤكد كييف أنها تشن هذه الضربات ردا على أكثر من عامين من القصف الروسي على أوكرانيا مؤكدة أنها تستهدف بالدرجة الأولى منشآت عسكرية وصناعية.