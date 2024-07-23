مصادر أمنية: العراق ينفّذ الإعدام في 10 مدانين بالانتماء لتنظيم الدولة

قالت مصادر أمنية إن السلطات العراقية نفّذت حكم الإعدام شنقا، اليوم الاثنين، بحق 10 أشخاص أُدينوا في تهم تتعلق بالإرهاب. وأضافت أن أحكام الإعدام نُفذت في سجن بمدينة الناصرية جنوب العراق، وأن جميع المدانين عراقيون.

وأوضحت المصادر لوكالتي الصحافة الفرنسية ورويترز أن الرجال العشرة أدينوا بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية وبارتكاب "جرائم إرهابية خطيرة"، وقال مصدر طبي إن المحكومين أدينوا "وفق المادة 4 إرهاب"، وإن خدمات الصحة تسلمت جثثهم بغرض نقلها إلى ذويهم.

وفي أبريل/نيسان الماضي نفّذ العراق حكم الإعدام بحق 11 شخصا بتهم تتعلق الإرهاب.

قلق حقوقي

وقد أثار ذلك انتقادات من منظمة العفو الدولية، التي أشارت إلى مخاوف من احتمال إعدام المزيد، دون الإعلان عن ذلك، نظرا لما وصفته بـ"الافتقار المقلق للشفافية" بشأن عمليات الإعدام في العراق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن "القلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام، التي تم الإبلاغ عنها علنا منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام".

وأضافوا أنه بحسب الأرقام الرسمية، هناك 8 آلاف سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق.

وحثّ الخبراء -وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية- السلطات العراقية على "الوقف الفوري لجميع عمليات الإعدام"، وقالوا إنهم يشعرون "بالفزع إزاء أعداد الوفيات التي تم الإبلاغ عنها في سجن الناصرية، بسبب التعذيب وظروف الاحتجاز المؤسفة".

وبدورها، قالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رزاو صالحي إنها تخشى حدوث "كارثة إنسانية في رواق الإعدام" بالعراق مع "استمرار تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد، على الرغم من الاحتجاجات الوطنية والدولية".

وأحال العراق مئات ممن يتهمهم بالانتماء "لجماعات جهادية مسلحة" إلى المحاكمة، كما نفذ عدة إعدامات جماعية منذ هزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، في حملة عسكرية مدعومة من الولايات المتحدة خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية المئات من أحكام الإعدام والسجن المؤبد، وينص قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل في صفوفها أم لا.