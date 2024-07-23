مباحثات قطرية بريطانية بشأن قطاع غزة

قالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ومستجدات جهود الوساطة لإنهاء الحرب. بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أنه على مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها قطر -بدعم من الولايات المتحدة ومصر- التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.