مباحثات قطرية بريطانية بشأن قطاع غزة
23/7/2024
قالت الخارجية القطرية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ومستجدات جهود الوساطة لإنهاء الحرب. بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أنه على مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها قطر -بدعم من الولايات المتحدة ومصر- التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادلا للأسرى من الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.
غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.
المصدر : الجزيرة + وكالات