كتائب القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين مركب قرب جنين

قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية في كمين بمدينة جنين بالضفة الغربية وذلك غداة استشهاد 3 من قادتها في مدينة طولكرم.

وأوضحت القسام أن مقاتليها نصبوا كمينا ثلاثيا لقوة إسرائيلية قرب قرية المطلة المحاذية لمدينة جنين، مما أدى إلى إصابة جنديين وضابط، مؤكدة انسحاب مقاتليها بسلام.

وأكدت القسام أن مقاتليها العائدين من مواقعهم أكدوا إيقاع القوة الإسرائيلية في كمين بـ3 عبوات ناسفة قرب الجدار الفاصل المزود بكاميرات مراقبة وأنظمة رصد متطورة جدا.

وفجّر مقاتلو القسام عبوة ناسفة في الجدار العازل لاستدراج القوة الإسرائيلية، وعندما تقدمت فرقة من سلاح الهندسة لإصلاحه فجّر المقاتلون العبوة الثانية فأصابوا اثنين من الجنود.

وبعد ذلك، فجَّر المقاتلون العبوة الثالثة في طواقم الإسعاف التي هرعت لإنقاذ الجنود المصابين، مما أدى إلى إصابة أحد ضباط الاحتياط.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام في مدينة الخليل ونكّلت بجثامين الشهداء، ورفضت تسليمها إلى ذويهم.

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين بينهم 3 من قادة المقاومة، إضافة إلى امرأتين وذلك في قصف على مخيم طولكرم.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ونفذت عملية عسكرية وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام إن مقاتليها فجّروا عبوة ناسفة في جرافة من طراز "دي 9" في منطقة محور المقاطعة بمدينة طولكرم. وحصلت الجزيرة على صور عمليات تكشف للمرة الأولى استهداف مقاتلي القسام لقوات جيش الاحتلال في المدينة.