عشرات الشهداء في خان يونس والمقاومة ترد باستهداف قوات الاحتلال

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، وأكدت مصادر طبية استشهاد 21 فلسطينيا اليوم الثلاثاء، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات استهدفت قوات الاحتلال في محاور مختلفة بغزة.

وقالت مصادر طبية في خان يونس للجزيرة إن 21 شهيدا نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي منذ صباح اليوم.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني برصاص قناصة الاحتلال على دوار بني سهيلا؛ حيث تواصل قوات الاحتلال توغلها البري.

وتمكن مسعفون من انتشال جثامين شهداء من منطقتي الضابطة الجمركية والسطر، بينما شيع الأهالي جنازات عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء استشهدوا أمس في الغارات الإسرائيلية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة أن 89 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 263 آخرين وفقد 68 منذ بدء الجيش الإسرائيلي صباح أمس الاثنين عمليته بالمنطقة التي ادعى أنها آمنة شرق خان يونس.

وأوضح أن الاحتلال دمر منذ أمس 13 منزلا فوق رؤوس ساكنيها وقصف 190 منزلا ومبنى سكنيا ونفذ 130 غارة جوية ومدفعية على المنطقة.

قصف ونزوح

وتتعرض مناطق شرقي خان يونس لغارات جوية وقصف مدفعي مستمر، إلى جانب استهداف قناصة جيش الاحتلال للفلسطينيين الذين يحاولون الخروج من مناطقهم أو الذهاب إلى شرقي المدينة.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قال إن مئات آلاف الفلسطينيين نزحوا قسرا من مناطق شرق مدينة خان يونس بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي عن عملية مفاجئة.

من جانب آخر، استشهد 9 أشخاص بينهم 4 أطفال وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي، استهدف منزلا وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن القصف دمر مسكنا لعائلة عبد الهادي، الواقع على المدخل الرئيسي لمخيم البريج وسط القطاع. ونقلت فرق الإنقاذ جثث الشهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. كما وصل عدد من المصابين إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات.

وفي رفح جنوبا أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على حي تل السلطان.

وكان مراسلنا قد قال إن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثماني شهيدين استهدفتهما مسيرة إسرائيلية في منطقة "عريبة" شمالي المدينة.

وأعلنت وزراة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة وصلت إلى 39 ألفا و90 شهيدا و90 ألفا و147 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عمليات المقاومة

وفي تطورات عمليات المقاومة، أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهداف مقاتليها جرافة إسرائيلية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 قرب مسجد الظلال شرق مدينة خان يونس.

كما قالت كتائب القسام إنها دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

بدورها أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي– إنها قصفت بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم تجمعات للجيش الإسرائيلي على خط الإمداد في محور "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.