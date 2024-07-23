قائد الجيش البريطاني يحذر من "انتقام" بوتين وحروب قادمة

قال قائد هيئة أركان الجيش البريطاني الجنرال رولي وولكر إن أمام بلاده 3 سنوات للاستعداد لحرب ضد ما سماه "محور اضطرابات" يضم كلا من روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش المؤتمر السنوي للجيش ونقلتها شبكة سكاي نيوز البريطانية، حذر وولكر من أنه مهما كانت نتيجة الحرب في أوكرانيا فسيخرج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أكثر خطورة"، ويسعى للانتقام من دول -على غرار بريطانيا- ساعدت القوات الأوكرانية.

كما حذر من أن تجتاح الصين تايوان، وتطور إيران سلاحا نوويا، بالإضافة إلى الخطر الذي تشكله كوريا الشمالية، بحسب وصفه.

وفي التصريحات التي وصفتها سكاي نيوز بغير المألوفة بالنسبة لقائد حالي للجيش، أشار وولكر إلى أن روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران تبني علاقات وتتقاسم الأسلحة والتكنولوجيا فيما بينها، مرجحا أن التحدي الذي تشكله الدول الأربع ربما يبرز في عام 2027 أو 2028.

وقال قائد الجيش البريطاني إنه بالنظر لهذه التهديدات يتعين على الجيش إعادة بناء قدراته لردع الحروب المستقبلية عبر امتلاك قدرات قتالية كبيرة.

وأوضح أنه يتطلع لمضاعفة القدرات القتالية للجيش البريطاني، بحيث يكون قادرا بحلول نهاية العقد الحالي على هزيمة قوة معادية تبلغ 3 أضعاف حجمه.

وحذر من أن جيش بلاده قد يخسر في حال لم يتكيف مع التقنيات الحديثة وظل متشبثا بالأفكار القديمة في إدارة الحروب.