استقالة مديرة الخدمة السرية الأميركية على خلفية محاولة اغتيال ترامب

أعلنت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل، اليوم الثلاثاء، استقالتها من منصبها، بعدما تعرضت لانتقادات واتهامات بالتقصير على خلفية محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن استقالة مديرة الخدمة السرية جاءت متأخرة "وكان ينبغي أن تفعل ذلك قبل أسبوع على الأقل".

وتأتي استقالة تشيتل بعدما انتقدها نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري أثناء إدلائها بشهادتها أمام مجلس النواب أمس الاثنين حيث أحجمت عن الإجابة عن أسئلة بشأن خطة تأمين التجمع الانتخابي الذي وقعت خلاله محاولة الاغتيال وتعامل عناصر الخدمة السرية مع الحادث.