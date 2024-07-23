ترامب يلتقي نتنياهو الخميس ويبشر بالسلام في الشرق الأوسط

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد غد الخميس، وأكد أنه سيجلب السلام والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

وأوضح ترامب أنه سيلتقي نتنياهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وذلك على هامش زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة حيث سيلقي غدا الأربعاء خطابا أمام الكونغرس، على أن يلتقي الخميس الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث"، "خلال فترتي الأولى، كان لدينا سلام واستقرار في المنطقة، ووقعنا اتفاقيات أبراهام، وسنحصل على ذلك مرة أخرى".

واعتبر أن منافسته في الانتخابات، الديمقراطية كامالا هاريس، غير قادرة على التأثير في الصراع، وأضاف "الملايين يموتون، وكمالا هاريس غير قادرة على إيقاف ذلك بأي شكل من الأشكال".