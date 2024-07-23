ترامب يلتقي نتنياهو الجمعة ويبشر بالسلام في الشرق الأوسط

قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب إنه سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة القادم، ووعد بجلب السلام والاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط.

ووصل نتنياهو في وقت سابق إلى الولايات المتحدة، وسيلقي غدا الأربعاء خطابا أمام الكونغرس، على أن يلتقي الخميس الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث" إنه سيلتقي نتنياهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وأضاف "خلال فترتي الأولى، كان لدينا سلام واستقرار في المنطقة، حتى إننا وقعنا اتفاقيات أبراهام التاريخية، وسنحصل على ذلك مرة أخرى".

واعتبر أن منافسته في الانتخابات، الديمقراطية كامالا هاريس، غير قادرة على التأثير في الصراع، وأضاف "الملايين يموتون، وكمالا هاريس غير قادرة على إيقاف ذلك بأي شكل من الأشكال".

وفي مناظرته أمام بايدن في 27 يونيو/حزيران الماضي، قال ترامب إنه ما كان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تهاجم إسرائيل لو كان هو في الرئاسة، مؤكدا أن إسرائيل هي التي تريد مواصلة الحرب و"يجب أن نتركها تفعل ذلك حتى تتمكن من إنجاز مهمتها".

وتهرّب ترامب من إبداء موقفه إزاء الاعتراف بدولة فلسطين لدعم تحقيق السلام في المنطقة، وعندما سُئل عما إذا كان يؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة من أجل دعم السلام في المنطقة، أجاب "سأنظر في الموضوع".