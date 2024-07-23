شاهد.. رشقات صاروخية لسرايا القدس على مستوطنات غلاف غزة

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لإطلاق مقاتليها رشقات صاروخية استهدفت مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف قطاع غزة .

وحسب المشاهد، فقد استهدفت الرشقات مستوطنات "حوليت" و"صوفا" و"ياتيد" و"أفيشالوم" ومستوطنات أخرى بغلاف غزة، في حين قالت السرايا إن القصف تم من قلب مناطق توغل قوات الاحتلال في مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وتضمنت المشاهد قيام عدد من مقاتلي السرايا بنقل وتجهيز الصواريخ، ثم إطلاقها تجاه أهدافها، ثم مشاهد انطلاقها في سماء القطاع.

ودأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.