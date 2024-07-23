خبير عسكري: عملية رفح لن تتوقف قريبا والضفة ربما تواجه سيناريو غزة

قال الخبير العسكري العقيد ركن حاتم الفلاحي إن العمليات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة لا تزال متصاعدة على نحو يعكس أنها لن تتوقف قريبا، مشيرا إلى أن التصعيد الحاصل حاليا في الضفة الغربية ربما يكون مقدمة لتكرار ما حدث في غزة.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- أن تدمير 5 دبابات وجرافتين وقوة متحصنة في أحد المنازل في أماكن انسحب منها جيش الاحتلال يؤكد أن المواجهات لن تتوقف قريبا في هذه المناطق.

وقال الفلاحي إن جيش الاحتلال يقاتل في رفح بالفرقة 162 التي تضم 5 ألوية لم يتم الإعلان عن سحب أي منها حتى الآن، بما فيها اللواء 401 واللواء المدرع الذي كان يقاتل في تل السلطان، ولواء غفعاتي، ولواء كوماندوز يبدو أن جزءا منه توجه إلى خان يونس.

وبالحديث عن خان يونس، فإن ما يجري فيها حاليا لا يختلف عمَّا جرى في المناطق التي عاد إليها جيش الاحتلال بعد الخروج مثل الشجاعية وجباليا وتل الهوى والتفاح، كما يقول الفلاحي.

ويرجح الفلاحي أن يتكرر سيناريو المناطق السابقة في خان يونس، وقال إن المقاومة دأبت على الهدوء في بداية العمليات ثم التصعيد بشكل كبير وإجبار قوات الاحتلال على الانسحاب كما جرى في تل الهوى مؤخرا.

ولفت الخبير العسكري إلى أن القوة التي تهاجم بها إسرائيل خان يونس لا تتفق مع حديثها عن مرحلة ثالثة يفترض أن تكون سريعة ونوعية وبقوات محدودة، بينما جيش الاحتلال دفع بفرقة من 3 ألوية للمدينة.

كما أن استشهاد 70 مدنيا وسقوط عشرات الجرحى يعني أننا إزاء عملية تهجير ممنهجة من جهة ومحاولة لتحقيق أهداف إستراتيجية من جهة أخرى (كالوصول إلى بعض الأسرى أو قادة المقاومة).

تصعيد خطير في الضفة الغربية

وفيما يتعلق بالعمليات التي نفذتها المقاومة في طولكرم بالضفة الغربية والرد الإسرائيلي عليها، قال الفلاحي إن ما يجري هناك لا ينفصل عن غزة.

وأشار إلى أن المقاومة بدأت تصعيدا نوعيا في طولكرم بعد أن انتقلت من تفجير العبوات سلكيا إلى تفجيرها عن بعد، مؤكدا أن "تحولا كبيرا في طبيعة المواجهة".

وأضاف أن الاقتحامات والهدم والاعتقال والقتل العشوائي "لن يغير من المعادلة في الضفة لأن إسرائيل استخدمتها مرارا ولم تثن المقاومة عن تنفيذ عملياتها".

وختم الفلاحي بأن الجديد في الرد الإسرائيلي هو دخول المسيّرات إلى المواجهة في الضفة الغربية "لأنه يتماشى مع بعض التقارير التي تتحدث عن مطالبات بتطبيق ما يجري في غزة على الضفة وهذا يعني أن الاحتلال ربما يستخدم وسائل تدميرية مماثلة هناك خلال الفترة المقبلة".