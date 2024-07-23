حاكمت سابقا أمثالك من المجرمين.. هاريس تشن هجوما قويا على ترامب

شنت المترشحة الديمقراطية كامالا هاريس هجوما قويا على غريمها الجمهوري دونالد ترامب حيث وصفته بالمجرم المتطرف الذي يسعى لإعادة أميركا للوراء.

وقالت هاريس -التي تشغل منصب نائب الرئيس الأميركي- إن ترامب ومشروعه المتطرف سوف يضعف الطبقة الوسطى ويعيد الولايات المتحدة إلى الخلف، حسب تعبيرها.

جاء ذلك بعد يوم من تخلي الرئيس الحالي جو بايدن عن السعي لولاية ثانية وإعلان ترشيح نائبته لخوض الاستحقاقات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت هاريس "حملتي الانتخابية لا تتعلق بدونالد ترامب فقط، بل أيضا برؤيتنا لمستقبل الولايات المتحدة".

وتعهدت هاريس بطرح سجلها "في مواجهة سجل ترامب المتهم من قبل هيئة محلفين بالعنف الجنسي". وأضافت "خلال مسيرتي في الادعاء العام حاكمت المجرمين من أمثال دونالد ترامب".

وقالت نائبة الرئيس الأميركي إنها تؤمن بالحرية والفرص والعدالة للجميع وليس فقط للبعض.

توحيد الديمقراطيين

وتعهدت هاريس ببذل قصارى جهدها في المرحلة القادمة من أجل توحيد الحزب الديمقراطي ومواصلة "العمل الذي بدأه بايدن وسنفوز في انتخابات الرئاسة".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي جو بايدن "ما زلنا بحاجة إلى إنقاذ هذه الديمقراطية وترامب ما زال يمثل خطرا على المجتمع".

وأضاف "أريد أن تعلم كامالا هاريس أنني كنت دائما أساندها وأعدها بأنني سأدعمها دائما".

في سياق متصل، قال استطلاع لشبكة سي بي إس إن 39% من الناخبين الديمقراطيين يقولون إن انسحاب بايدن جعلهم أكثر حماسا للانتخابات.

ووفق الاستطلاع فإن 83% من الناخبين الديمقراطيين يؤيدون قرار بايدن الانسحاب من الانتخابات.

وعبر 79% من الناخبين الديمقراطيين المستطلعين عن تأييدهم لترشيح كامالا هاريس للانتخابات الرئاسية.