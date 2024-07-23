تقرير إسرائيلي: العمليات المسلحة بالضفة ارتفعت بنسبة 330%

قال مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان في تقرير له إن حوادث إطلاق النار في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 330% في الفترة بين يناير/كانون الثاني 2022 ويونيو/حزيران 2023 مقارنة بالفترة نفسها بين عامي 2019 و2021.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية بينها قناة "كان" وصحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء مقتطفات من تقرير إنغلمان الذي كشف الارتفاع الحاد في وتيرة العمليات الفلسطينية المسلحة في الضفة.

وقال التقرير إن الجيش الإسرائيلي لا يقوم بمهامه في الضفة، وإنه فشل في حماية الطرق هناك، كما تحدث عن عدم تنفيذه عمليات دفاعية بالشكل المطلوب.

ودعا تقرير مراقب الدولة إلى تحرك الفوري وإعادة النظر في المفهوم الدفاعي بالضفة الغربية.

ويأتي الكشف عن التقرير، بينما تتواتر الدعوات الإسرائيلية إلى تكثيف العمليات العسكرية في محاولة للقضاء على المقاومة المسلحة في الضفة.

والأحد الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أصدر أوامر للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي للقضاء على ما وصفها بـ"الكتائب المسلحة" في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه أزال أيضا القيود على استخدام مسيرات عسكرية فيها لتقليل تعريض حياة الجنود للخطر.

كما دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مؤخرا إلى تحويل مدينة طولكرم إلى "خراب كما في قطاع غزة"، إذا استمرت العمليات الفلسطينية المسلحة.

جيش الاحتلال ينشر مشاهد للحظة استهدافه 3 مقاتلين فلسطينيين هم أشرف نافع ومحمد عوض ومحمد بديع رضوان بمسيرة في مخيم طولكرم#فيديو #حرب_غزة pic.twitter.com/PIOBlbTWSo — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 23, 2024

هجمات جوية

في السياق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أن سلاح الجو نفذ 57 هجوما جويا على مواقع مختلفة في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف المتحدث العسكري أنه تم اعتقال أكثر من 4200 فلسطيني بالضفة خلال الأشهر التسعة الماضية.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، تصاعدت عمليات الاغتيال الإسرائيلية ضد المقاومين في الضفة، وبات الجيش الإسرائيلي يستخدم الطائرات المسيرة وحتى المقاتلة في تنفيذ تلك العمليات.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة منذ بدء الحرب على غزة عن استشهاد نحو 600 فلسطيني.

ووقعت أحدث الاغتيالات اليوم في طولكرم، حيث استشهد 3 من قادة المقاومة في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية.