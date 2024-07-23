بايدن: الأربعاء سأخاطب الأمة بشأن ما ينتظرنا وكيف سأنجز المهمة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدلي بخطاب مهم إلى الأمة مساء غد الأربعاء، وذلك بعد يومين من إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي إثر ضغوط كبيرة تعرض لها من داخل الحزب الديمقراطي.

وأضاف بايدن على منصة "إكس" أنه سيلقي الخطاب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بشأن الأمور المستقبلية، وكيف سينجز مهمته للشعب الأميركي.

وتابع أن الخطاب سيركز على قراره الانسحاب من السباق الرئاسي الأميركي.

وأعلن بايدن دعمه لنائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لمواجهة مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان الرئيس الأميركي قال إن من مصلحة حزبه والدولة أن يتنحى عن الترشح لانتخابات الرئاسة، ويركز فقط على أداء واجباته كرئيس للفترة المتبقية من ولايته.

يذكر أن ترامب وقياديين جمهوريين آخرين طالبوا الرئيس بالاستقالة من منصبه، وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه "إذا كان بايدن غير مؤهل للترشح فهو غير مناسب للعمل كرئيس وعليه الاستقالة فورا".