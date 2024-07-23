بالفيديو.. خطر يتهدد حياة أصحاب الأمراض المزمنة بمراكز النزوح في القضارف السودانية

تعج مراكز النزوح بولاية القضارف السودانية بالعديد من الحالات المرضية المزمنة التي تحتاج إلى التغذية والدواء والرعاية الصحية بشكل يومي.

وتعجز غالبية الأسر النازحة من ولايات سنار والجزيرة والخرطوم جراء الحرب في البلاد، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن منهم، عن توفير أدنى احتياجات ما تستمر به حياتهم.

ومنهم من لا يملك حصته من أدويته اليومية بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية التي تواجههم، إلى جانب عدم توفر أعمال لمن يعولونهم.

ويناشد هؤلاء المنظمات الوطنية والجمعيات الإنسانية والخيرية أن يمدوا لهم يد العون، وذلك بتوفير العلاج وما يحتاجونه من أغذية تعينهم على تحمل معاناتهم.

وتشهد معسكرات النازحين في ولاية القضارف اكتظاظا غير مسبوق بالفارين من مدن ولاية سنار، وتشير إحصائية للمتطوعين أن أكثر من 200 ألف نازح وصلوا القضارف قادمين من سنار وتوزعوا في المعسكرات والمدارس المخصصة للإيواء، فضلا عن توجه البعض إلى قرى القضارف وضواحيها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.