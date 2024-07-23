المئات يحتجون داخل الكابيتول عشية خطاب نتنياهو والشرطة تتدخل

تجمع مئات المحتجين داخل مبنى الكونغرس الأميركي -اليوم الثلاثاء- للمطالبة بوقف الحرب على غزة، قبل يوم من خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة لمجلسي المؤسسة التشريعية.

وخلال التجمع الذي نظمه ائتلاف "الصوت اليهودي من أجل السلام"، شكّل المشاركون حلقات دائرية داخل المبنى وهم يلبسون قمصانا حمراء في إشارة إلى حجم المجازر في قطاع غزة.

ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحرية لفلسطين ووقف الحرب على غزة والكف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.

وتدخل عناصر من أمن الكونغرس لفض التجمع الاحتجاجي، وأوقفوا عددا من المشاركين.

وتعد الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على غزة حيث تزودها بآلاف الأطنان من الأسلحة والذخائر عبر جسر جوي وبحري، فضلا عن الغطاء السياسي الواسع الذي شمل استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن عدة مرات.