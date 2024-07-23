الاحتلال يهدم منازل ومنشآت بالقدس ويعتقل 4 فلسطينيين

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء عمليات هدم جديدة في مدينة القدس المحتلة كما اعتقلت 4 مواطنين فلسطينيين، وذلك بعد عمليات هدم واسعة نفذتها آليات الاحتلال بالقدس أمس الاثنين.

فقد ذكرت محافظة القدس أن جرافات الاحتلال هدمت منزلا يعود لمواطن من عائلة الشقيرات في حيّ الصلعة بجبل المكبر، في القدس.

في حين ذكر مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي أن الاحتلال أجبر المواطن المقدسي إيهاب كباجة على هدم منزله المكون من شقتين سكنيتين في بلدة الطور، بذريعة بنائه دون ترخيص.

ونسب المركز إلى كباجة قوله إن المنزل كان يتكون من طابقين، وأبلغته بلدية الاحتلال بقرار هدمه، وإذا لم ينفذ الهدم هو ستنفذه البلدية ويتكبد مخالفة تتراوح بين 100 و150 ألف شيكل (بين 28 ألفا و 40 ألف دولار). وأضاف أنه "من الصعب في القدس إصدار رخصة بناء".

كما أفاد المركز بأن القوات الإسرائيلية هدمت مزرعة للخيل والأغنام في حي واد قدوم ببلدة سلوان، مشيرا إلى أن المزرعة قائمة منذ 3 سنوات، وقبل شهرين تسلم أصحابها قرار الهدم.

وذكر المركز أن جرافات البلدية الإسرائيلية أتمت اليوم هدم مخزن في بلدة سلوان، كان أصحابه قد شرعوا بعملية هدمه ذاتيا.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من حي الثوري وحي رأس العامود وبلدة العيسوية ومخيم قلنديا في مدينة القدس، بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

ويوم أمس، نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في بلدات عناتا والولجة وبيت حنينا في القدس طالت عشرات البيوت والمنشآت الزراعية والتجارية.