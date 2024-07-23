الحوثيون يبثون مشاهد للمسيّرة "يافا" وعملية إطلاقها تجاه تل أبيب

بثت جماعة أنصار الله (الحوثيين) مشاهد تظهر المسيّرة "يافا" التي قالت الجماعة في وقت سابق إنها ضربت هدفا مهما في تل أبيب، مع عرض لبعض مواصفاتها، ومشهد إطلاقها تجاه تل أبيب.

وتضمنت المشاهد عرضا للطائرة التي كان مكتوبا عليها اسمها "يافا" وعبارة "صنع في اليمن" ومن حولها لافتات حملت شعارات الجماعة وصورة زعيمها عبد الملك الحوثي.

كما عرضت بعض مواصفات الطائرة، ومنها أنها "بعيدة المدى" و"متعددة المهام" و"تحمل رأسا حربيا شديد الانفجار"، و"لديها أنظمة تَخفّي عن الرادارات والدفاعات الجوية".

وتضمن المقطع مشاهد من أكثر من زاوية لإطلاق المسيّرة وانطلاقها في سماء المنطقة، بينما يهتف عدد من أفراد الجماعة "الله أكبر.. الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل.. لبيك يا أقصى".

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثي صباح الجمعة 19 يوليو/تموز، أنها استهدفت تل أبيب بطائرة مسيّرة قادرة على التخفي عن الرادار، وأسفر الهجوم عن تفجير أحد المباني وقتل شخص واحد مع وقوع عدد من الإصابات.

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية السبت منشآت تخزين النفط في ميناء الحديدة غربي اليمن، ومنشأة الكهرباء في ميناء مدينة الحديدة، مما أسفر عن 6 قتلى و3 مفقودين و83 جريحا، بحسب جهات بينها وزارة الصحة التابعة للحوثيين المسيطرة على المحافظة.

والأحد، قال زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي إن قدرات العدو الإسرائيلي على الردع قد انتهت، وإن الاستهداف الإسرائيلي للحديدة يأتي لما سماه "غرض استعراضي من أجل جمهوره".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، وصولا إلى البحر المتوسط ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي مستمر.