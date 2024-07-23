استشهاد 3 من قادة المقاومة بقصف إسرائيلي في طولكرم

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 من قادة المقاومة الفلسطينية إضافة إلى أم وابنتها في قصف إسرائيلي بمسيّرة لمخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد اقتحام الاحتلال المخيم بأكثر من 25 آلية عسكرية، كما استشهد شابان في بلدة سعير بالخليل.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية موقعا في مخيم طولكرم، مما أدى إلى استشهاد قادة بارزين في كتائب القسام التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وفق ما أكد شهود عيان، دون تعقيب فوري من الحركتين.

وأظهرت فيديوهات تداولها الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تنكيل جيش الاحتلال بجثامين الشهداء عبر حملها بجرافة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة 3 فلسطينيات أخريات بنيران الاحتلال في المخيم.

وقالت إن الاحتلال يعرقل حركة طواقم الهلال الأحمر داخل مخيم طولكرم ويستهدفها بشكل مباشر، لافتة إلى أنها استقبلت عددا كبيرا من نداءات الاستغاثة داخل المخيم، ولم تتمكن من الوصول إلى جميع الجرحى.

تغطية صحفية: جرافة الاحتــــلال تنكل بجثامين الشهــ ــداء في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/IVKzVveara — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 23, 2024

عملية عسكرية

ومنذ الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة طولكرم ومخيمها، ودفع بنحو 25 آلية عسكرية، منها جرافات من النوع الثقيل، وسط تحليق مكثف للمسيّرات.

وشرع الجيش في تدمير البنية التحتية وتجريف شوارع ومحال تجارية، كما سُمعت بين الحين والآخر أصوات لتبادل إطلاق النار وتفجيرات.

وتسببت أعمال التجريف الإسرائيلية داخل حارات مخيم طولكرم بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد منها وحدوث تشويش كبير على شبكات الإنترنت في المدينة والمخيم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

من جهتها، أكدت كتيبة طولكرم- سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم، مشيرة إلى أنها حققت إصابات مباشرة.

تغطية صحفية: جرافة تسحب جرافة من نوع D9 أعطبت بعبوة ناسفة في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/Plti8JzZel — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 23, 2024

شهيدان بالخليل

وفجر اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة سعير شمال شرق الخليل بالضفة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابا آخر استشهد في سعير خلال مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سعير فجرا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من المنازل، وتخللتها عمليات احتجاز واستجواب واعتداء بالضرب، مما أدى إلى اندلاع مواجهات في البلدة.

وبذلك، يرتفع عدد شهداء الضفة إلى نحو 584 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 5400 مصاب.