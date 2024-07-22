يونيسيف: إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا بالضفة الغربية كل يومين

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نسبة قتل إسرائيل للأطفال في الضفة الغربية المحتلة ارتفعت بنسبة 250% مقارنة بالعام الماضي.

وأفادت المنظمة الأممية بأن طفلا فلسطينيا واحدا يُقتل كل يومين في الضفة الغربية والقدس منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت إن 143 طفلا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وأصيب أكثر من 440 آخرين منذ مطلع العام الجاري.

وأوضحت المنظمة أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 شهدت مقتل 41 طفلا فلسطينيا، لكن العدد بلغ 143 خلال العام الجاري.

انتهاكات جسيمة

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاثرين راسل في بيان بهذا الشأن إن الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية -بما في ذلك القدس الشرقية- يتعرضون منذ سنوات لعنف فظيع.

وأوضحت أن الوضع شهد تدهورا شديدا بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت راسل إن شكاوى متواترة تصل إلى منظمتها بشأن تعرض أطفال فلسطينيين للاحتجاز من قبل القوات الإسرائيلية في طريق العودة من مدارسهم إلى بيوتهم، أو تعرضهم لإطلاق النار خلال سيرهم في الشوارع، مضيفة "يجب أن يتوقف هذا العنف الآن".

وأوضحت أن "نصف حالات القتل وقعت في محافظات جنين وطولكرم ونابلس، وقد شهدت هذه المناطق زيادة في عمليات كبيرة لفرض القانون ذات سمة عسكرية على امتداد العامين الماضيين".

ودعت اليونيسيف جميع الأطراف إلى وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، والتي من ضمنها القتل والإصابات.