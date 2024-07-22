قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدى مغادرته إلى واشنطن، اليوم الاثنين إن إسرائيل ستكون أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف نتنياهو أنه سيشكر جو بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل، وذلك بعد يوم من انسحاب الرئيس الأميركي من سباق الرئاسة.

وأردف قائلا "أغادر في زيارة مهمة إلى الولايات المتحدة في وقت تحارب فيه إسرائيل على 7 جبهات"، مؤكدا أنه سيناقش مع بايدن قضايا مثل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة وهزيمة حركة حماس وعدوانية إيران بالمنطقة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان، الأحد، إن نتنياهو سيلتقي بايدن الثلاثاء دون تحديد مكان الاجتماع. كما سيلقي نتنياهو كلمة أمام الكونغرس الأميركي يوم الأربعاء.

ويرافق نتنياهو في رحلته المباشرة من تل أبيب إلى واشنطن عدد من أفراد عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو قرر عدم التوقف في أي دولة في طريقه إلى واشنطن خشية صدور مذكرة اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية بشبهة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبدعم أميركي، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب متجاهلا قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.