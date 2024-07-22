مظاهرات مرتقبة ضد نتنياهو في واشنطن

ردعت منظمات أميركية إلى التظاهر بعد غد الأربعاء في محيط الكونغرس وفي شوارع واشنطن أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للمطالبة بوقف الحرب على غزة ووقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وقال مكتب نتنياهو أمس الثلاثاء إنه سيلقي خطابا في الكونغرس بعد غد بعد أن يلتقي غدا الثلاثاء الرئيس الأميركي جو بايدن، وجاء الإعلان الإسرائيلي قبل ساعات من انسحاب بايدن من السباق الرئاسي.

ودعت إلى المظاهرات منظمات عديدة، بينها تحالف "التحرك الآن لوقف الحرب وإنهاء العنصرية" ومنظمة "كود بينك" التي تقودها النساء ومنظمات فلسطينية، منها مركز الجالية الأميركية الفلسطينية، وجماعات يهودية، منها "الصوت اليهودي من أجل السلام".

مطالبة باعتقال نتنياهو

ورجح موقع "دبليو جي إل إي" التابع لشبكة "إيه بي سي" الأميركية أن يشارك الآلاف في المسيرات المرتقبة بواشنطن.

من جهتها، توقعت شرطة الكونغرس وجود عدد كبير من المتظاهرين في محيط الكابيتول، وأوضحت أنها تتخذ ترتيبات أمنية إضافية، لكنها قالت إنه لا توجد تهديدات معروفة.

ونقلت وكالة رويترز عن منظمة "كود بينك" أن المنظمين وفروا حافلات للمدافعين عن حقوق الإنسان للقدوم إلى واشنطن من ولايات عديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

من جانبها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن برايان بيكر المدير التنفيذي لتحالف "أنسر" قوله إن المحتجين يطالبون باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو/أيار الماضي من المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالات.

وفي إطار المظاهرات المرتقبة، دعا منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى تشكيل "خط أحمر شعبي حول مبنى الكابيتول".

وكان نحو 230 موظفا من 122 مكتبا في الكونغرس نشروا الأسبوع الماضي رسالة دعوا فيها رؤساءهم إما للاحتجاج أو مقاطعة الخطاب الذي سيلقيه نتنياهو.

وكانت الولايات المتحدة شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة وتطالب بوقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.