مئات الإسرائيليين يتظاهرون في المطار قبيل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن

تظاهر مئات الإسرائيليين في مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل وذلك عشية مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

ودعا المشاركون في المظاهرة نتنياهو إلى عدم القيام بالزيارة حتى يوقع على اتفاق لإطلاق سراح 120 محتجزا إسرائيليا لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وكان من بين المتظاهرين أقارب المحتجزين.

وتواجدت في مكان المظاهرة قوات كبيرة من الشرطة تعتزم فض التجمع الاحتجاجي، وفق قناة "كان" الإسرائيلية.

وفي السياق، وقعت مواجهات بين معارضي ومناصري نتنياهو في تل أبيب خلال مظاهرات تطالب بإنجاز الصفقة وإسقاط حكومته.

كما قالت القناة إن مئات الإسرائيليين تجمعوا قبالة مقر إقامة نتنياهو بالقدس، وطالبوه بإبرام صفقة تبادل قبل مغادرته إلى واشنطن، بالإضافة إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ويأتي الاحتجاج قبيل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن الاثنين، في أول زيارة منذ تشكيله الحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2022، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء ويلقي كلمة أمام الكونغرس الأربعاء.

عشرات الأسرى

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بغزة، وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل أكثر من 70 أسيرا في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري حماس وإسرائيل منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتقول الفصائل الفلسطينية إن إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لا ترغبان في إنهاء الحرب على غزة حاليا، وتسعيان إلى كسب وقت عبر المفاوضات، على أمل أن يحقق نتنياهو مكاسب في القتال.

والأحد، توقع وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين التوصل إلى صفقة لتبادل أسرى خلال أسبوعين، وفق مقابلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بوضع عراقيل أمام إبرام اتفاق، خشية تفكك ائتلافه الحاكم وفقدان منصبه، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إذا قبلت باتفاق يتضمن وقف الحرب.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.