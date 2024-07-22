مؤبد وسجن وإبعاد.. الإمارات تحاكم 57 بنغلاديشيا تظاهروا على أراضيها

أصدرت محكمة في الإمارات العربية المتحدة أحكاما بالسجن على 57 بنغلاديشيا تظاهروا ضد حكومة بلادهم، بالتزامن مع موجة الاحتجاجات التي أودت بحياة العشرات في بنغلاديش.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، اليوم الاثنين، أن محكمة أبو ظبي الاستئنافية قضت بالسجن المؤبد على 3 متهمين "لتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على بلادهم".

كما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

وقضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الإمارات بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وأشارت الوكالة إلى أن "المحكمة استمعت إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية".

وأضافت أن التظاهر "أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".

وأوضحت الوكالة أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت ضلوع المتهمين في "ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت".

وقالت إن عددا من المتهمين اعترف وأقر بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن محامي المتهمين "دفع بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالبا ببراءة المتهمين مما نسب إليهم"، وأكدت أن المحكمة قضت بإدانة المتهمين "لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم".

وتشهد بنغلاديش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما.

وتصاعدت المسيرات شبه اليومية هذا الأسبوع لتتحول إلى اضطرابات خلّفت أكثر من 163 قتيلا. واعتقل أكثر من 500 شخص بينهم بعض قادة المعارضة في داكا منذ بدء الاحتجاجات، بحسب الشرطة.