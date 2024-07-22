شاهد.. 3 عمليات للقسام في طولكرم بتقنية جديدة

في تصعيد جديد للمواجهة في الضفة الغربية، كشفت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- عن تفاصيل عمليات نفذتها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة طولكرم، وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد التوتر وتزايد المواجهات في الضفة الغربية.

وبثت كتائب القسام مقاطع فيديو لاستهداف مقاتليها الجيش الإسرائيلي في طولكرم شمال الضفة الغربية، وأظهر الفيديو سلسلة من العمليات التي أسفرت عن 7 إصابات في صفوف جنود جيش الاحتلال.

وأوضح متحدث من كتائب القسام أن الكشف عن هذه العمليات يأتي بعد أن "سُمح بالنشر"، وقال إن العملية الأولى كانت عملية تفجير في مستوطنة حرميش، والتي اعترف الاحتلال بعدها بإصابة 4 جنود.

وأضاف أن العملية الثانية كانت إطلاق نار من قبل عناصر الكتائب على قرية رامين، والتي أصيب فيها 3 مستوطنين، وأشار المتحدث إلى أن العملية الثالثة كانت عملية تفجير في عناب لم يعلن عنها الاحتلال، وتستر على تفاصيلها.

وأعلن المتحدث أن كتائب القسام أدخلت تقنية جديدة في التصنيع والتفجير عن بعد، الأمر الذي سيكون -بحسب تعبيره- وبالا على المحتل.

تصاعد المواجهة

وتضمن الفيديو مشاهد ترصد العمليات الثلاث التي نفذتها الكتائب ضد قوات الاحتلال.

يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد المواجهات في الضفة الغربية، حيث تشهد المنطقة توترا متزايدا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتعكس هذه العمليات استمرار المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، رغم الحملات الأمنية المكثفة التي تشنها قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

كما يشير إعلان كتائب القسام عن إدخال تقنيات جديدة في عملياتها إلى تطور في أساليب المقاومة، الأمر الذي قد يشكل تحديا إضافيا للقوات الإسرائيلية في المنطقة.