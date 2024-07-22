فاو: الوضع الغذائي في غزة يتدهور والمجاعة تلوح في الأفق

في ظل استمرار الحرب على غزة، يحذر خبراء الأمن الغذائي من تدهور خطير في الوضع الإنساني، وتكشف منظمة الأغذية والزراعة (فاو) عن أرقام مقلقة تشير إلى اقتراب قطاع غزة من حافة المجاعة.

قال الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو" والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إن الوضع الغذائي في قطاع غزة يسير من سيئ إلى أسوأ.

وأضاف -خلال مقابلة مع الجزيرة- أن 96% من سكان القطاع يعتبرون الآن في المرحلة الرابعة من الطوارئ، موضحاً أن 343 ألف شخص منهم وصلوا في 15 يونيو/حزيران الماضي، إلى المرحلة الخامسة من الطوارئ، والتي تعتبر المرحلة ما قبل المجاعة مباشرة.

وأشار إلى أن النزوح الداخلي المستمر للسكان ما بين الشمال والوسط والجنوب يصعّب من مهام إيصال وتوزيع المساعدات للسكان.

تدمير الزراعة

وقال إن عدد الشاحنات التي كانت تصل إلى القطاع قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، كان 500 شاحنة، 20 منها كانت تخصص لشحن مدخلات زراعية من بذور وأسمدة تساهم في توفير الخضراوات والبيض واللحوم التي توفر الغذاء الأساسي للسكان.

وبحسب الواعر، فإن الاحتلال دمر أكثر من 60% من الأراضي الزراعية بالسير عليها بالمركبات الثقيلة والعمليات العسكرية المباشرة والتفجيرات، مشيرًا إلى أن صور الأقمار الصناعية أوضحت أن أكثر من 50% من البنية التحتية الزراعية بالقطاع توقفت عن العمل.

وتسلط هذه الأرقام والحقائق الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، حيث يواجه السكان خطر المجاعة الوشيكة، ويبدو أن تدمير البنية التحتية الزراعية وعرقلة وصول المساعدات الغذائية يفاقمان الأزمة بشكل كبير، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لإنقاذ حياة المدنيين في القطاع.