الاحتلال يأمر بإخلاء شرقي خان يونس تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة

أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس جنوبي قطاع غزة تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة رغم أن المنطقة ضمن المناطق التي زعم سابقا أنها إنسانية وآمنة.

وحسب المراسل، خلفت غارات جوية وقصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية في خان يونس صباح اليوم الاثنين 16 شهيدا وعددا من المصابين.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق مختلفة، بينها منطقة المطاحن وحي الشيخ ناصر ومنطقة البلد وعبسان الكبيرة.

وزعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان أنه في ضوء عمليات عديدة وإطلاق قذائف صاروخية من الجزء الشرقي للمنطقة الإنسانية أصبح البقاء في تلك المنطقة خطيرا، وفق تعبيره.

وأضاف "لذلك، ستتم ملاءمة المنطقة، ويدعو الجيش السكان الذين بقوا في الأحياء الشرقية لخان يونس بالخروج فورا نحو المنطقة الإنسانية المستحدثة في المواصي".

وقبل أسبوعين، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة في منطقة المواصي التي يزعم أنها آمنة، وأسفرت المجزرة عن استشهاد 90 فلسطينيا وإصابة 300، في سلسلة غارات استهدفت خيام وأماكن نزوح فلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.