إصابة شخصين بعملية طعن نفذها كندي قرب غلاف غزة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمقتل منفذ عملية طعن في بلدة نتيف هعسراه الواقعة في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، معلنة أنه مواطن كندي مسلم دخل إسرائيل كسائح.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في أول الأمر إن "جنسية الذي قام بعملية الطعن أميركية"، معلنة "تحييده".

وذكرت الهيئة (رسمية) في بيان مقتضب "وصل مواطن أميركي إلى بوابة نتيف هعسراه، وصرخ ضد المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة".

وأضافت أن المهاجم "أخرج سكينا وحاول طعن جنود وأفراد أمن عند مدخل بوابة البلدة"، معلنة أنه تم "تحييد" المهاجم من قبل القوات الإسرائيلية الموجودة عند البوابة.

من جهتها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان منفصل "إصابة شخصين" إثر الحادثة، مشيرة إلى أن المنفذ "تم تحييده".

بدورها، قالت القناة 12 العبرية (خاصة) إنه "تم قتل المهاجم"، دون مزيد من التفاصيل.