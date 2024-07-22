شاهد.. القسام تستهدف 6 آليات للاحتلال برفح إحداها بالاشتراك مع السرايا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف مدرعة النمر و3 دبابات طراز ميركافا وجارفتين، بصواريخ "الياسين 105″، بعضها كان متحركا والآخر ثابتا.

وأظهرت المشاهد إصابتها إصابات مباشرة، كما تضمنت سحب إحدى الآليات المستهدفة بعد إعطابها.

وضمن الآليات المستهدفة، دبابة ميركافا استهدفتها القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في مخيم الشابورة برفح.

ودأبت القسام والسرايا على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت في المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.