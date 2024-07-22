روسيا تسقط 75 مسيّرة أوكرانية وأنباء عن تضرر مصفاة نفط جراء الهجوم

أعلنت موسكو إسقاط 75 طائرة مُسيّرة أطلقتها أوكرانيا مستهدفة أراضي روسية منذ مساء الأحد وحتى صباح اليوم الاثنين، في حين قالت مصادر محلية إن الهجمات ألحقت أضرارا بمصفاة نفط روسية في بلدة توابسي المطلة على البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 47 طائرة مسيّرة فوق منطقة روستوف".

كما دمرت أيضا 17 مُسيّرة فوق بحر آزوف والبحر الأسود، و8 مُسيّرات في أجواء منطقة كراسنودار، إضافة لاعتراض الدفاعات الروسية طائرة مسيّرة في أجواء كل من بيلغورود وفورونيج وسمولنسك، وفق بيان الوزارة.

وقالت وسائل إعلام روسية إن سلسلة انفجارات سمعت قرب مصفاة توابسي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

أضرار

من جهته، أكد مسؤول محلي اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية قرب بلدة توابسي حيث توجد مصفاة تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت.

وقال سيرغي بويكو، رئيس بلدية توابسي الواقعة في منطقة كراسنودار "حتى الخامسة صباحا (الثانية صباحا بتوقيت غرينتش) لم نرصد أي أضرار بالبنية التحتية أو المباني السكنية جراء الهجوم، كما لم يسقط قتلى أو مصابون".

لكن مسؤولين في منطقة كراسنودار قالوا اليوم الاثنين إن مصفاة توابسي الروسية لتكرير النفط على ساحل البحر الأسود قد تضررت جراء الهجوم الأوكراني الليلة الماضية.

وذكرت الإدارة الإقليمية للمنطقة أن حطام طائرة مُسيّرة أسقطتها الدفاعات الروسية أدى لاندلاع حريق في المصفاة، وأن السلطات المعنية تمكنت من احتوائه لاحقا، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.