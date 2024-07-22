أبرز ردود الفعل الدولية على انسحاب بايدن من السباق الرئاسي

توالت ردود الفعل الدولية على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن سحب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، وترشيحه نائبته كامالا هاريس للحلول مكانه ومنافسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

وفي ما يلي أبرز هذه المواقف:

روسيا

علّق الكرملين على قرار بايدن بالقول إنه "متنبه" لتطور الوضع في واشنطن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن "4 أشهر تفصلنا عن الانتخابات. هذه فترة طويلة يمكن أن يتغير خلالها الكثير. علينا أن نكون متنبهين، وأن نتابع ما سيحدث".

أوكرانيا

في المقابل، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي جو بايدن على "الخطوات الجريئة" التي اتخذها لدعم أوكرانيا، مرحبا بالقرار "الصعب" ولكنه "قوي" الذي أقدم عليه بسحب ترشحه لولاية ثانية.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس أن "الوضع الحالي في أوكرانيا وفي كل أنحاء أوروبا ليس أقل صعوبة، نحن نأمل، مخلصين، من القيادة الأميركية القوية والمستمرة أن تمنع الشر الروسي من النجاح".

إسرائيل

شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بايدن على "دعمه الثابت لإسرائيل على مر السنين". وكتب غالانت -في منشور على منصة إكس- أن "دعمكم الثابت، سيما خلال الحرب، كان لا يقدر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم".

بدوره، شكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ نظيره الأميركي "على دعمه الثابت للشعب الإسرائيلي".

وقال هرتسوغ "باعتباره أول رئيس أميركي يزور إسرائيل في زمن حرب.. وباعتباره حليفا حقيقيا للشعب اليهودي، فهو رمز للرابطة التي لا تتزعزع بين شعبينا".

ألمانيا

رحب المستشار الألماني أولاف شولتس بقرار يستحق الاحترام.

وكتب شولتس على منصة إكس "لقد أنجز صديقي جو بايدن الكثير: لبلاده، ولأوروبا، وللعالم".

بريطانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه يحترم قرار الرئيس الأميركي.

وأضاف شولتس -في منشور على منصة إكس- "أعلم أنه كما فعل طوال حياته المهنية الرائعة، فإنه سيكون قد اتخذ قراره بناء على ما يعتقد أنه الأفضل للشعب الأميركي".

كندا

كتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على إكس "أعرف الرئيس بايدن منذ سنوات. إنه رجل عظيم، ويسترشد في كل ما يفعل بحبه لبلاده. بصفته رئيسا، فهو شريك للكنديين وصديق حقيقي".

أستراليا

أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بـ"قيادة بايدن والتزامه القيم الديمقراطية والأمن الدولي والازدهار الاقتصادي والعمل المناخي للأجيال الحالية والمستقبلية".

بولندا

أشاد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ببايدن، قائلا إن الرئيس الديمقراطي جعل "الديمقراطية أقوى".

وفي منشور على منصة إكس، خاطب توسك الرئيس الأميركي قائلا "لقد اتخذتم العديد من القرارات الصعبة، بفضلها أصبحت بولندا وأميركا والعالم أكثر أمانا وأصبحت الديمقراطية أقوى".

وأضاف "أعلم أنه كانت لديكم نفس الدوافع عندما أعلنتم قراركم النهائي، القرار الأصعب على الأرجح في حياتكم".