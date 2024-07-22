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رئيس مجلس الوزراء القطري يؤكد وقوف بلاده الدائم إلى جوار الصومال

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء الصومالي وزارة الخارجية القطرية
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري (يمين) خلال مباحثاته في الدوحة مع رئيس وزراء الصومال (موقع الخارجية القطرية)
22/7/2024-|آخر تحديث: 22/7/202405:39 م (بتوقيت مكة المكرمة)

جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التأكيد على وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب الصومال.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس وزراء جمهورية الصومال الفدرالية حمزة عبدي بري الذي يزور قطر حاليا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية القطرية بأن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري جدد أيضا دعم قطر لمؤسسات الدولة الصومالية ولكافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار وضمان سيادة ووحدة البلاد وسلامة أراضيها.

المصدر : الصحافة القطرية